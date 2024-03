System Shock – Release-Termin für die Konsolen-Version, neuer Trailer

Gut einem Jahr nach dem Release der PC-Version des Remakes von „System Shock“ wird das Entwicklerteam von Nightdive Studios die Konsolen-Version auf den Markt bringen. So erscheint der Sci-Fi-Titel am 21. Mai 2024 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Das Remake kombiniert das Gameplay des Originaltitels mit neuer HD-Grafik, aktualisierter Steuerung, einer überarbeiteten Benutzeroberfläche und völlig neuen Sounds und Musik. Die Konsolenversion bietet zahlreiche Verbesserungen, sowie ein überarbeitetes Ende und eine optionale weibliche Hacker-Protagonistin.

System Shock Key Features

Enthülle die erschreckende Geschichte von SHODANs Aufstieg und erforsche die Geheimnisse von Citadel Station, um die Wahrheit in dieser atmosphärischen Sci-Fi-Welt zu enthüllen

Stelle dich gefährlichen Fallen, Rätseln und einer Legion feindlicher und mutierter Kreaturen – erschaffen und gesteuert von der herrlich schurkischen SHODAN selbst

Bis zu 4K 60FPS Grafik auf PlayStation 5 und Xbox Series X

Die Konsolenversion bietet ein neu überarbeitetes Ende, das die finale Konfrontation mit SHODAN aufwertet!

Die Wahl zwischen einem männlichen und weiblichen Hacker

Überarbeitete Steuerung zur Unterstützung von PlayStation- und Xbox-Gamepads

Weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung