South Park: Snow Day – Kostenloser DLC, Season Pass und Launch-Trailer

„South Park: Snow Day“ ist für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. THQ Nordic, South Park Digital Studios und Entwicklerstudio Question Games bieten das Spiel als Standard Edition (29,99 Euro UVP) sowie als Digital Delxue Edition (49,99 Euro UVP) an. Hinzu gibt es für 219,99 Euro (UVP) auch eine Collector’s Edition.

Die Deluxe und Collector’s Edition beinhalten beide den Season Pass, der wiederum Zugang zu sechs DLCs bietet. Hier die Übersicht:

South Park: Snow Day – Season Pass

Neuer Spielmodus: Dieser neue Spielmodus ändert die Regeln erneut! Mach dich auf höllische, neue Regeln und besondere Herausforderungen gefasst, gegen die sich Nicholes „Höllenpakte“ wie eine Kindergartenpause anfühlen.

Neue Fernkampfwaffe und neue Kosmetika: Der Schneeball ist perfekt für alle, die die anderen Fernkampfwaffen im Spiel gemeistert haben. Entfesselt verheerende neue Angriffe auf Feinde und gewährt euren Verbündeten mächtige unterstützende Effekte.

Neue Nahkampfwaffe und neue Kosmetika: Eine neue Nahkampfwaffe wird später in dieser Saison angekündigt.

Neue Waffenvariante für die Dolche: Diese Waffenvariante wird den Dolchen eine verheerende Überarbeitung verpassen und einige der Waffen-Upgrade-Karten durch verrückte neue Kräfte ersetzen, die völlig neue Spielstile und Taktiken eröffnen.

CRED Cosmetic Pack: Ein Kind von heute wird durch sein Getränk definiert – und durch seine Ausstrahlung. Beeindrucke deine Freunde und zeige der Welt, wie viel CRED du hast. Das CRED Cosmetic Pack gibt dir jede Menge CRED mit einer neuen Frisur, einem CRED-Kapuzenpulli und einem Umhang.

Asspen Cosmetic Pack: Ein Cosmetic Pack mit dem Thema „Asspen“ mit neuen Jacken, Hüten und mehr wird später in dieser Saison erhältlich sein.

Die Veröffentlichung von „South Park: Snow Day“ feiern die Verantwortlichen nicht nur mit dem obligatorischen Launch-Trailer, sondern auch einem kostenlosen DLC, der den Spielmodus „To Danse With Raveno“ hinzufügt. Der DLC soll mehr Spielzeit, Abwechslung und Herausforderungen zwischen den Haupthandlungen der Geschichte bietet.

Der Unterricht fällt aus und Henrietta langweilt sich. Helft ihr, den Schleier zu durchbrechen, dann lädt sie euch zum „Danse with the Ravenous Shadows“ von South Park ein. Stellt euch Wellen von finsteren Feinden, wertet eure Waffen auf und meistert mehr dunkle Mächte, um neue Karten von Henrietta zu erhalten. In diesem neuen Spielmodus stellt ihr euch einem endlosen Ansturm von Feinden, um deine dunklen Mächte zu stärken.

Die Webseite des 4-Spieler-Koop-Games gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung