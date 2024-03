Bulwark: Falconeer Chronicles – Launch-Trailer

2022 kündigten Publisher Wired Productions und der Solo-Entwickler Tomas Sala den City Builder „Bulwark: Falconeer Chronicles“ offiziell an. Diese Woche erschien das Spiel für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Der Titel ist der Nachfolger von dem Luftkampfspiel „The Falconeer“. Entwickler Tomas Sala plant insgesamt drei Spiele, die in dem Reich der Ursee spielen.

Als Spieler erschafft ihr in „Bulwark: Falconeer Chronicles“ ein eigenes Bollwerk, eine Festung gegen den endlosen Ursee und seine grimmigen Bewohner. Eure Aufgabe ist es eine Zivilisation wieder aufzubauen, die 40 Jahre zuvor durch die Folgen eines Krieges zerstört wurde. Es liegt an euch, die letzte große Siedlung auf der Großen Ursee zu errichten – einer riesigen, offenen ozeanischen Welt voller verlorener Mythen und Gefahren. Im Verlauf trefft ihr auf Kommandeure und Spezialisten und heuert sie an, um neue Gebäudeoptionen, Einheiten und Geschichten freizuschalten. Erstellt Handelsrouten und kämpft mit zersplitterten Fraktionen oder schließt Allianzen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Zudem könnt ihr den Titel hier auf Steam finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung