Streets of Rogue 2 – Gameplay-Trailer des Open-World-RPG-Sandbox-Spiels

„Streets of Rogue 2“ ist der offizielle Nachfolger des 2019 erschienen Rogue-Lite „Streets of Rogue“. In der Fortsetzung landen Publisher tinyBuild und Solo-Indie-Entwickler Matt Dabrowski die Spieler in ein endlos wiederholbares Abenteuer ein, dass allein oder mit Freunden im Koop-Modus bestritten werden kann.

Streets of Rogue 2 – Features

Dutzende von einzigartigen und skurrilen spielbaren Klassen (z.B. Ninja, Werwolf, Investmentbanker, Alien…).

Nahtlose, prozedural generierte offene Welt mit einer Karte, die 100-mal so groß ist wie ein einziges Level in Streets of Rogue 1 – und mehreren einzigartigen Biomen, von belebten Städten bis hin zu gruseligen Wäldern.

Eine fast schon absurde Menge ineinandergreifender Gameplay-Systeme in der besten Tradition immersiver Simulationen: zerstörbare Umgebungen, Hacking, intelligente NPC-KI, Gedankenkontrolle, Landwirtschaft, Gebäude, Fahrzeuge usw.

Man kann den Hund streicheln. Und man kann den Hund auch reiten!

Flexible und tiefgreifende RPG-Mechanik: Fertigkeitsbäume, Quests, Fraktionen, Reputation.

Verwüstung mit einem riesigen Arsenal an Gegenständen und Waffen! Dazu gehören Schrumpfstrahler, Bärenfallen, die Rattenbeschwörungs-Ocarina, ein Necronomicon, Landminen, Feuerwaffen, Raketenwerfer und vieles mehr

Der Open-World-RPG-Sandbox-Titel „Streets of Rogue 2“ soll noch dieses Jahr in die Early Access-Phase auf Steam gehen. Bereits während des Next Fest im Juni 2024 soll eine Demo-Version verfügbar sein. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung