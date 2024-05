MultiVersus – Launch-Trailer und Video zum PvE-Modus „Rifts“

Nächste Woche erscheint das Free-to-Play-Plattformkampfspiel „MultiVersus“ für PC und Konsolen. Vorab können sich Spieler den Cinematic-Launch-Trailer anschauen, in welchem auch Jason Voorhees (Freitag der 13.) und Agent Smith (Matrix) zu sehen sind. Beide sind als spielbare Charaktere in „MultiVersus“ vertreten.

Neben Jason und Agent Smith zeigt der Trailer ein Mash-up von Helden und Schurken, darunter Wonder Woman und Joker (DC), Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny und Marvin der Marsmensch (Looney Tunes), Giant aus dem All (Gigant aus dem All), Rick Sanchez (Rick and Morty), Stripe (Gremlins) und Finn der Mensch und Cake die Katze, eine Variante von Jake der Hund (Adventure Time).

Des Weiteren gibt es ein neues Video, welches den PvE-Modus „Rifts“ vorstellt. Der „Rifts“-Modus bietet eine Vielzahl von Wendungen, Bosskämpfen und Minispielen. Durch fortlaufenden Inhaltsupdates soll es stets neue Erlebnisse geben. Der Modus kann entweder Solo oder kooperativ online mit einem weiteren Spieler gespielt werden.

Jeder „Rift“ setzt sich aus mehreren Kapiteln zusammen, die wiederum aus verschiedenen Knoten bestehen, die voller Kämpfe und Herausforderungen stecken. Jeder Knoten verfügt zudem über einzigartige Mutatoren für verschiedene Kampfszenarien. Indem Knotenziele abgeschlossen und Partien gewonnen werden, können Spieler sich Belohnungen wie Edelsteine verdienen, die dann zum Verbessern von Werten oder zum Freischalten von besonderen Effekten verwendet werden können.

Warner Bros. Games und Entwicklerstudio Player First Games veröffentlichen das Spiel am 28. Mai 2024 als kostenloser Download für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Steam und EGS), mit voller Unterstützung für Cross-Play und Cross-Progression.

Die offizielle Webseite findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung