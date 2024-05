Call of Duty: Black Ops 6 – Kurzer Teaser, Enthüllung im Juni

Gestern veröffentlichte Activision einen ersten Teaser-Trailer zu „Call of Duty: Black Ops 6“. Mit Informationen halten sich die Verantwortlichen aber noch zurück. Die vollständige Enthüllung soll im Rahmen des Xbox Games Showcase am Sonntag, den 09. Juni 2024 um 19 Uhr, stattfinden. Im Anschluss der Show folgt ein „Black Ops 6 Direct“.

Die „Black Ops“-Videospielreihe des „Call of Duty“-Franchise nahm 2010 mit „Call of Duty: Black Ops“ ihren Anfang. Entwickelt wurde First-Person-Shooter-Reihe von Treyarch. Der letzte Teil „Black Ops Cold War“ erschien 2020. „Call of Duty: Black Ops 6“ wird voraussichtlich noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Offizielle Angaben gibt dazu es noch nicht.

Die Webseite von „Call of Duty“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung