Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Trailer zu den Multiplayer-Modi

„Warhammer 40,000: Space Marine 2“ wird auch, wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2011, über einen Mehrspieler verfügen. Im Rahmen des Warhammer Skulls Showcase präsentierten Focus Entertainment und Entwicklerstudio Saber Interactive einen Trailer zu den Multiplayer-Modi, die euch ab September 2024 erwarten.

„Space Marine 2“ bringt nicht nur Space Marines legendären Kampf gegen die Chaos Space Marines in drei 6v6-PvP-Modi zurück (Vernichtung, Gebietsbesetzung und Erobern & Halten), sondern bietet auch einen neuen 3-Spieler-Koop-Modus “Einsätze”, in dem ihr mit bis zu zwei Freunden Xenos vernichtet könnt. In jedem PvE- und PvP-Modus können Spieler aus 6 verfügbaren Klassen wählen, vom unbezwingbaren Bulwark mit seinem Kampfschild bis hin zum hinterlistigen Scharfschützen mit seinem Tarnmantel.

Außerdem könnt ihr eure Space Marines vom Helm bis zu den Beinschienen individuell gestalten, mit einer großen Auswahl an Farben, Wappenaufklebern, Schulterplatten, Handschuhen und vielem mehr. Mit dem Season Pass erhaltet ihr noch mehr kosmetische Inhalte, während neue Spielinhalte wie Missionen, Gegner und Waffen durch regelmäßige kostenlose Updates für alle Spieler verfügbar sein werden.

„Warhammer 40,000: Space Marine 2“ erscheint am 09. September 2024 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Weitere Informationen über den Third-Person-Action-Shooter gibt es auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung