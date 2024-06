SKALD: Against The Black Priory – Trailer um Launch veröffentlicht

Die Indie-Entwickler der High North Studios veröffentlichten am heutigen Tage ihr nostalgisches Rollenspiel namens „SKALD: Against the Black Priory“. Zur Veröffentlichung des Titels präsentiert das Unternehmen den obligatorischen Launch-Trailer, der allerhand Gameplay-Szenen zu bieten hat.

„SKALD: Against the Black Priory“ entführt euch in eine Fantasiewelt voller tragischer Helden, gewaltsamer Tode und bietet Horror, der aus dem Hause Lovecraft stammt. Das Spiel setzt auf gezeichnete Pixel-Art-Illustrationen sowie Multiple-Choice-Dialoge und rundenbasierte Kämpfe. Inspiriert von ikonischen Retro-RPGs bietet das Spiel eine Mischung aus moderner Erzählweise und klassischem Gameplay und verspricht ein Erlebnis, das sowohl nostalgisch als auch innovativ für RPG-Enthusiasten ist.

Deluxe Edition und Sonderangebote

Die Standard Edition von „SKALD: Against the Black Priory“ ist für 14,99 € erhältlich. Die frühen Käufer erhalten derzeit einen Rabatt in Höhe von 10%. Zusätzlich ist die Deluxe Edition für 21,12 € (inklusive Start-Rabatt) erhältlich und beinhaltet:

Drei einzigartige Hintergründe mit zusätzlichen Werten

Zwei neue Hintergrundbilder

Ein Set von Ingame-Porträts

Goldene Würfel mit neuer Animation

Einen zusätzlichen Händler: Malachai der Magische Gegenstandshändler

„SKALD: Against the Black Priory“ ist für den PC via Steam und GOG erhältlich.

Quelle: Pressemitteilung