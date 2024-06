Songs of Silence – Launch-Trailer zum Early Access-Start

Heute schickt das Entwicklerstudio Chimera Entertainment ihr 4X-Strategiespiel „Songs of Silence“ in die Early Access-Phase auf Steam. Für 39,99 Euro (UVP) könnt ihr in eine Fantasy-Welt reisen, wo euch eine Mischung aus rundenbasierter Königreichsverwaltung, Erkundung, Echtzeitkämpfen, Entscheidungen und kartenbasiertem Gameplay erwartet.

In dieser auseinandergerissenen Fantasiereich führen zwei Welten mit mehreren Unterfraktionen einen ewigen Krieg, verursacht durch die wachsende Bedrohung durch die lebensfeindliche Stille. Alle Fraktionen und Helden haben eigene Spielstile, sowohl auf dem strategischen Spielfeld als auch in der Schlacht.

Die Karten in „Songs of Silence“ bilden einzigartige Aktionen ab, die Helden und Orte gewähren. Ihr könnt sie dann auf der Kampagnenkarte oder bei Echtzeitkämpfen ausspielen, um den Ausgang der Schlacht durch Truppenbefehle, Statuseffekte oder direkten Schaden zu beeinflussen. Hunderte Karteneffekte sollen zur Auswahl stehen: von der Beschwörung himmlischer Unterstützung bis hin zur Niederbrennung ganzer Städte.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite ist hier zu finden: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung