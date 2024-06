The Thing: Remastered für PC und Konsolen angekündigt

Die Nightdive Studios haben heute eine Neuauflage des im Jahr 2002 veröffentlichten PC-Spiels „The Thing“ angekündigt, das seinerzeit vom britischen Entwicklerstudio Computer Artworks entwickelt wurde. Der Survival-Horror-Shooter, der aus der Third-Person-Perspektive gespielt wird, fungiert als Fortsetzung von John Carpenters kultigem Film „The Thing“ von 1982.

Wie Nightdive mitteilte, dürft ihr euch auf technische Verbesserungen wie Antialiasing, pixelbasierte Beleuchtung, 4K-Auflösung und eine Bildwiederholrate von bis zu 144 FPS freuen. Diese Upgrades sollen das Spielgefühl erheblich verbessern.

Die Geschichte: Weiter, wo der Film aufhört

In „The Thing: Remastered“ schlüpft ihr in die Rolle von Captain J.F. Blake, dem Anführer eines Rettungsteams der U.S. Special Forces. Eure Mission ist es, die grauenhaften Ereignisse und mysteriösen Todesfälle zu untersuchen, die sich bei der amerikanischen Forschungsstation am Außenposten 31 in der antarktischen Eiswüste zugetragen haben.

In dieser lebensfeindlichen Umgebung trefft ihr auf eine bizarre, gestaltwandelnde außerirdische Lebensform, die die Erscheinung der Menschen annimmt, die sie getötet hat. Gefangen von den Elementen und infiziert von diesem unheimlichen Wesen, müsst ihr all eure Teammitglieder einsetzen, um eure Ziele zu erreichen – und um überhaupt zu überleben.

„The Thing: Remastered“ erscheint voraussichtlich noch in diesem Jahr für PC via Steam, PlayStation 4|5, Xbox One, Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung