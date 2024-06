Slitterhead – Ein Gameplay-Trailer und Release-Termin

Die Bokeh Studios wurden von „Silent Hill“-Schöpfer Keiichiro Toyama gegründet. Im Jahr 2021 präsentierte man einen ersten Teaser zum kommenden Werk, das auf den Namen „Slitterhead“ getauft wurde. Im Rahmen des diesjährigen „Summer Game Fest“ stellte das Unternehmen einen Gameplay-Trailer vor, der nicht nur ein asiatisches Setting zeigt, sondern auch bizarre Kreaturen und jede Menge Blutmagie.

„Slitterhead“ spielt in den dicht gedrängten Straßen von „Kowlong“. Das Spiel lässt euch in die Rolle von Hyoki schlüpfen, eines Wesens ohne Gedächtnis und physische Gestalt. Euer einziges Ziel ist es, die monströsen Wesen namens „Slitterheads“ zu vernichten, die sich in der Stadt herumtreiben und als Menschen tarnen.

Während ihr durch die lebendige, neonbeleuchtete Stadtlandschaft streift, müsst ihr Verbündete unter den Menschen, den sogenannten „Rarities“, suchen, gefährliche Organisationen infiltrieren und verfolgen sowie in Kämpfen die Macht des Blutes nutzen.

„Slitterhead“ erscheint am 08. November 2024 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Quelle: Summer Game Fest