Flintlock: The Siege of Dawn – Release-Termin, Demo und neuer Trailer

Das Souls-Lite-Action-RPG „Flintlock: The Siege of Dawn“ hat jetzt einen Release-Termin erhalten. Wie Publisher Kepler Interactive und Entwicklerstudio A44 Games während der diesjährigen Xbox Games Showcase bekannt gaben, erscheint der Titel am 18. Juli 2024 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem ist das Spiel ab dem Release-Tag im Xbox Game pass verfügbar (PC und Konsole).

Wer bis zur Veröffentlichung nicht warten möchte, der kann ab dem 10. Juni 2024 eine Demo-Version für PC herunterladen und ausprobieren. Die Demo lässt die Spieler den Anfang von „Flintlock“ erleben und gewährt ihnen einen Einblick in die seit zehn Jahren belagerte Welt von Kian sowie die Möglichkeit, ihre Kampffähigkeiten zu verbessern. Der Fortschritt in der Demo wird nicht auf das endgültige Spiel übertragen.

Die Spieler beginnen ihre Reise in Three Peaks, wo sie lernen, Stahlwaffen und Gewehre zu benutzen, Parieren zu meistern, Pulversprünge und Pulverausweichen zu beherrschen, während sie sich auf die Quest begeben, die Götter zu töten. Die Kämpfe sind rhythmisch und das Kampfsystem ist schnell und flüssig, wobei die besten Angriffe durch das Verketten von Combos erzielt werden.

Die Zusammenarbeit mit Enki fügt eine weitere Dimension hinzu, in der die Verwendung seiner Magie die Möglichkeit bietet, Feinde „zu primen“. Mit jedem Treffer füllt sich die magische Anzeige, und wenn sie vollständig „geprimed“ ist, können die Spieler kritische Angriffe landen, um Rüstungen von stärkeren Feinden zu entfernen oder sie mit einem verheerenden Schlag zu töten.

Jede Begegnung verdient „Ruf“, der verwendet werden kann, um Waffen und Rüstungen aufzurüsten und neue Fähigkeiten aus einem der drei Pfade – Pulver, Magie oder Stahl – freizuschalten. Darüber hinaus ermöglicht die Demo den Spielern, sich auf dem anspruchsvollen „Besessen“-Schwierigkeitsgrad zu fordern, ideal für diejenigen, die nach dem Meistern des Kampfes eine größere Herausforderung suchen.

Die Webseite zu „Flintlock: The Siege of Dawn“ findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen und Ingame-Material von dem Spiel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung