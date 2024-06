Wuchang: Fallen Feathers – Trailer zum Souls-like-Game veröffentlicht

„Wuchang: Fallen Feathers“ ist ein Souls-Like-Action-RPG aus dem Hause Leenzee Games. Die Veröffentlichung ist aktuell für 2025 auf PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 geplant. Zudem soll der Titel auch via Xbox Game Pass verfügbar werden.

Das Action-RPG versetzt euch in das späte Ming-Dynastie, einer Zeit voller verfeindeter Fraktionen und einer mysteriösen Krankheit, die Menschen in monströse Kreaturen verwandelt. Dabei schlüpft ihr in die Rolle der namensgebenden Protagonistin Wuchang, eine Piratenkriegern, die an Amnesie leidet und von der Ornithropie befallen ist, einer schrecklichen Krankheit, die aber auch die Quelle immenser Macht ist. Während ihr die Tiefen von Shu erforschst, verbesserst ihr euer Arsenal, meistert neue Fähigkeiten, die ihr von gefallenen Feinden erhaltet, und entwickelt euren Kampfstil weiter, indem ihr Rotes Quecksilber opfert.

Während ihr gegen groteske Abscheulichkeiten kämpft und auf uralte Überlieferungen zurückgreift, um die schleichende Dunkelheit zu bekämpfen, versucht ihr Wuchangs verlorene Erinnerungen zurückzugewinnen. Die auf diesen Weg getroffenen Entscheidungen, entdeckten Geheimnisse und gewählten Verbündeten, führen zu einem von mehreren Enden.

Quelle: Xbox / X