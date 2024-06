Atomfall – Einzelspieler Survival-Action-Game angekündigt

Im Rahmen des Xbox Games Showcase kündigte Rebellion, die Macher hinter der „Sniper Elite“-Reihe, das Singleplayer-Survival-Action-Game „Atomfall“ an. Das Open-World-Abenteuer soll 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (auch Xbox Game Pass Day One) erscheinen.

In dem Szenario von „Atomfall“ hat sich 1957 eine Atomkatastrophe in Nordengland ereignet. Die Handlung setzt fünf Jahre nach diesem Ereignis an und Spieler werden sich in einer Quarantänezone wiederfinden. Dort gilt es die Landschaft, Dörfer und Siedlungen zu erkunden, wo Spieler auf seltsame Menschen, böse Sekten, abtrünnige Regierungsbehörden und andere Gefahren treffen.

Quelle: Pressemitteilung