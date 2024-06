Sonic x Shadow Generations erscheint im Oktober, Trailer und Editionen

Während des Summer Game Fest 2024 hat SEGA angekündigt, dass „Sonic x Shadow Generations“ im Oktober das Licht der Welt erblicken wird. Gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen einen Trailer und gab bekannt, in welchen Editionen das Spiel erscheint. Des Weiteren gab SEGA bekannt, dass das Spiel ein komplettes Remaster von „Sonic Generations“ enthält.

Das Spiel beinhaltet eine neue und eigenständigen Kampagne, in der Shadows Erzfeind Black Doom zurückkehrt, um die Welt zu erobern. Shadow muss in die Vergangenheit reisen, sich schmerzhaften Erinnerungen stellen und dunkle Kräfte freisetzen, um ihn zu besiegen. Mit Hilfe seiner neuen Doom-Kräfte kann Shadow übers Wasser zu surfen, über Hindernisse zu fliegen und mit Chaos Control die Zeit anhalten, was ihm einen Vorteil im Kampf bringt. „Sonic x Shadow Generations“ beinhaltet laut SEGA klassische Level aus Shadows alten Abenteuern.

Editionen und Vorbesteller-Boni

Digital Standard Edition – 49,99 Euro

Hauptspiel (digital)

PS-exklusiver Bonus: Erweiterte Prolog-Animationen

*Vorbesteller-Bonus: Sonic Adventure-Skin

Physical Day One Edition – 49,99 Euro

Hauptspiel (physisch)

PS-exklusiver Bonus: Erweiterte Prolog-Animationen

*Vorbesteller-Bonus: Sonic Adventure-Skin und Gerald Robotniks Tagebuch

Digital Deluxe Edition – 59,99 Euro

Hauptspiel (digital)

PS-exklusiver Bonus: Erweiterte Prolog-Animationen

*Vorbesteller-Bonus: Sonic Adventure-Skin

Digital Deluxe-Saisonpass: Spielzugang drei Tage früher Zusätzlicher Shadow-Skin und Level (ab Weihnachten 2024) Terios-Skin Zusätzliche Hintergrundmusik Digitales Artbook + Soundtrack Fähigkeitenpunkte



„Sonic x Shadow Generations“ erscheint am 25. Oktober 2024. Das Spiel erscheint sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC.

Quelle: Pressemitteilung