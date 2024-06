Assassin’s Creed Shadows – Gameplay-Videos

Im Zuge der Ubisoft Forward Konferenz präsentierte Ubisoft Gameplay-Material von „Assassin’s Creed Shadows“. Zu Beginn des Spiels kämpfen die beiden Protagonisten des Spiels auf entgegengesetzten Seiten, um sich dann für gemeinsame Ziele zu vereinen. Während sie eine neue Ära für Japan einleiten, können die Spieler in der offenen Welt jederzeit zwischen den Charakteren wechseln und ihre Mischung aus Fähigkeiten und Waffen nutzen, um Situationen zu meistern und sich verschiedenen Feinden auf unterschiedliche Weise zu stellen.

Naoe verkörpert alles, was eine Shinobi-Assassinin ausmacht. Von einem vielseitig einsetzbaren Kletterhaken, der getarnte Attentate in der Luft ermöglicht und eine höhere Agilität erlaubt, bis hin zum Kunai und der angepassten versteckten Klinge für rasche Eliminierungen, hat sie Zugang zu einem vielfältigen Arsenal an Werkzeugen, um aus dem Schatten heraus zuzuschlagen. Obwohl sie im Nahkampf verwundbarer ist, kann sie gegnerische Schläge geschickt ablenken, ihnen ausweichen und mit tödlicher Präzision zurückschlagen, indem sie das Licht, die Umgebung und die Strukturen um sie herum nutzt, um ihre Feinde zu überwältigen.

Yasuke ist wie gemacht für eine direkte Konfrontation. Er vertraut auf seine herausragenden Kampffertigkeiten und die Beherrschung der Waffen der Samurai. Egal, ob er das Katana für entscheidende Schläge einsetzt, mit roher Kraft den Kanabo einsetzt oder Feinde aus der Ferne mit dem Teppo, ein tödliches Gewehr, angreift – er kann es mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen.

Das Mission-Gameplay-Walkthrough, das auf der Konferenz gezeigt wurde, spielt in der Burgstadt Fukuchiyama in der Provinz Tamba, wo Naoe und Yasuke einen korrupten Daimyo zur Strecke bringen.

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 15. November 2024 für PC (Ubisoft Store und EGS), Amazon Luna, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem wird „Shadows“ auch via Ubisoft+ verfügbar. Mit einem Abonnement von Ubisoft+ oder mit der Ultimate Edition kann man bereits drei Tage früher, am 12. November 2024, spielen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel über die Editionen, gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung