Frostpunk 2 – Der Release wurde verschoben

Die Entwickler von 11 bit studios wollten ursprünglich „Frostpunk 2“ im nächsten Monat für den PC veröffentlichen. Der Release-Termin wird jedoch nach der kürzlichen Beta-Phase nach hinten verschoben, wie die Macher mitteilten.

In einer kürzlichen Ankündigung äußerten die Entwickler von „Frostpunk 2“ ihre Dankbarkeit für die positive Resonanz auf die Beta-Version des sich in der Entwicklung befindenden Spiels. Das Feedback der Beta-Spieler ermöglichte es dem Team, Funktionen und Änderungen besser zu priorisieren und einige, die bereits in Arbeit waren, in den Vordergrund zu rücken.

Das Team erkannte jedoch auch, dass zusätzliche Zeit benötigt wird, um sicherzustellen, dass das Endprodukt ihren hohen Standards entspricht. Um die bestmögliche Spielerfahrung bei der Veröffentlichung zu gewährleisten, haben die Entwickler die Entscheidung getroffen, die Veröffentlichung von „Frostpunk 2“ auf den 20. September 2024 zu verschieben. Weitere Details erhaltet ihr im Blogpost-Artikel, den die Entwickler via Steam veröffentlichten.

Quelle: Pressemitteilung / Steam