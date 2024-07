A Quiet Place: The Road Ahead – Neuer Trailer

Saber Interactive und der Entwickler Stormind Games haben den ersten Story-Trailer für „A Quiet Place: The Road Ahead“ veröffentlicht. Das Horrorspiel basiert auf der erfolgreichen „A Quiet Place“-Filmreihe von Paramount Pictures und wird noch dieses Jahr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen. Der Trailer bietet euch einen ersten Einblick in die apokalyptische Reise, die euch erwartet.

In „A Quiet Place: The Road Ahead“ übernehmt ihr die Rolle von Alex, einer jungen Studentin, die an Asthma leidet. Zusammen mit ihrem Freund Martin kämpft sie ums Überleben in einer Welt, die von albtraumhaften Kreaturen heimgesucht wird. Aber die Monster sind nicht die einzige Bedrohung, der ihr euch stellen müsst. Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf für sich und ihre Familie muss Alex sich durch die Ruinen der Zivilisation kämpfen und dabei zahlreichen Gefahren trotzen.

Wann das Spiel erscheinen wird, gab Saber Interactive noch nicht bekannt.

