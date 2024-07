Warhammer 40.000: Speed Freeks – Termin für Early Access-Phase

„Warhammer 40.000: Speed Freeks“ wird ein Free-To-Play Multiplayer-Combat-Racer. Wie jetzt PLAION und Entwickler Caged Element mitteilten, wird der Titel am 06. August 2024 in die Early Access-Phase gehen. Die Vollversion und der Beginn von Season 1 soll später in diesem Jahr folgen.

Um auf den Early Access auf Steam zugreifen zu können, müssen Benutzer ein PROS-Konto einrichten oder sich bei einem PROS-Konto anmelden. PROS ist ein Online-Service-Konto für aktuelle und kommende Spiele von PLAION, Saber Interactive, Deep Silver und anderen. Mit PROS-Konten hat man Zugriff auf zusätzliche Belohnungen im Spiel, erweiterte Statistiken, Community-Vorteile und andere Funktionen. Die Webseite von „PROS“ gibt es hier: KLICK!

In „Warhammer 40.000: Speed Freeks“ befinden wird uns im 41. Jahrtausend als ein Kult von geschwindigkeitsbesessenen Orks auftaucht, um sich für ein riesiges Speedwaaagh zu versammeln. Diese „Speed Freeks“ sind süchtig nach Hochgeschwindigkeitskämpfen mit der schnellsten, schussfreudigsten, pulsierendsten, hirnverbranntesten Kombination aus Dakka und Wahnsinn. Und sie bringen ihre Buggys und Panzer mit. Die Orks sind wild entschlossen, ihre Rivalen wegzuballern und alles zu zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Sie rasen durch die Schlacht und versuchen, sich als „die schnellsten Orks der Galaxis“ zu beweisen.

Auf die Spieler warten diverse Spielmodi. In „Deff Rally“ rasen 16 Spieler um die Wette, um bestimmte Punkte zu erobern und diese nacheinander zu kontrollieren, bevor es zum Sprint ins Ziel geht. Bei „Kill Konvoy“ treten Teams an der Seite von furchterregenden Stompas an, die ihren Gegner bekämpfen und bombardieren, um sicherzustellen, dass ihr Stompa die Ziellinie als Erster erreicht.

Quelle: Pressemitteilung