Endzone 2 – Gameplay-Trailer und Termin für Early Access

Im April 2024 kündigten Assemble Entertainment und Entwickler Gentlymad Studios „Endzone 2“ für PC an (siehe hier). Das postapokalyptisches Aufbaustrategiespiel ist der Nachfolger des 2021 erschienenen Spiels „Endzone – A World Apart“. Wie jetzt im Rahmen der TactiCon bekannt gegeben wurde, wird die Fortsetzung am 26. August 2024 in die Early Access-Phase auf Steam und GOG gehen.

In „Endzone 2“ sollen Spieler die letzten bewohnbaren Gebiete der Erde entdecken und bevölkern, während das Überleben ihres Volkes von ihrem Verstand, ihrer Weitsicht und ihrer Widerstandsfähigkeit in einer harten und gnadenlosen Welt abhängt. Der Titel kann auf der Homepage des Spiels vorbestellt werden. Zum Early Access-Start wird das Spiel 24,99 Euro (UVP) kosten.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung