Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – Launch-Trailer

Heute veröffentlichte Capcom das von japanischer Folklore inspirierte Action-Strategiespiel „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“. Der Titel ist für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Zudem ist das Spiel auch über den Xbox Game Pass für PC und Konsolen verfügbar.

„Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ entführt Spieler an den üppig bewachsen Fuß des Berges Kafuku, Heimat friedlicher Dorfbewohner und reichhaltiger Flora und Fauna. Doch etwas stimmt nicht – die einst so lebendige Welt wurde von einer Fäulnis befallen und von Verdammten überlaufen.

Hauptfigur Soh muss sich nun mit dem Schwert seinen Weg durch das Chaos bahnen und die Maid Yoshiro heile an die Torii-Tore führen, unbehelligt von den Angriffen der Seethe. Die Bergmaid verfügt über heilige Kräfte, nur sie kann das Land von der Verdammnis befreien, wenn sie ihre majestätischen, zeremoniellen Kagura-Tänze aufführt.

Quelle: Pressemitteilung