Dragon Age: The Veilguard – Electronic Arts und BioWare geben Sprecher bekannt

Electronic Arts und BioWare haben heute die Sprecher für das bevorstehende Fantasy-Abenteuer „Dragon Age: The Veilguard“ vorgestellt, das im Herbst 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

In „Dragon Age: The Veilguard“ übernehmt ihr die Rolle von Rook und begebt euch mit der Heldengruppe „Schleierwacht“ auf eine epische Reise. Diese Heldengruppe wird von einer Mischung aus neuen und bekannten Synchronsprecher zum Leben erweckt, wie die beiden Unternehmen mitteilten.

Der Hauptcharakter Rook debütiert mit vier verschiedenen englische Sprachoptionen – zwei US-amerikanische und zwei britische. Die Sprecher sind prominente Persönlichkeiten aus der Welt des Fernsehens, Films und der Videospiele:

Ali Hillis (Mass Effect 3, Naruto) kehrt als die Zwergenspäherin Harding zurück, die bereits in „Dragon Age: Inquisition“ zu sehen war. Harding ist bekannt für ihr großes Herz, ihren unerschütterlichen Optimismus, ihren einsatzbereiten Bogen und ihre überraschenden magischen Fähigkeiten.

„Alle Gefährt:innen in Dragon Age: The Veilguard bringen eine einzigartige Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte mit sich – einige der fesselndsten individuellen Handlungsstränge kommen in der Geschichte der Serie vor“, so Ashley Barlow, Creative Performance Director bei BioWare. „Das Team, das zu diesem nächsten Spiel der Serie beiträgt, ist enorm talentiert – die hervorragenden Texte des BioWare-Teams werden in Darbietungen übersetzt, die Fans als würdig für das Drama, die Fantasy und die Romantik empfinden werden, die sie von Dragon Age erwarten.“

Weitere Details zu den Sprechern erhaltet ihr im offiziellen Blog der „Dragon Age“-Reihe, den ihr hinter diesem Link vorfinden könnt.

Quelle: Pressemitteilung