Conscript – Launch-Trailer

Heute erscheint das Survival-Horror-Spiel „Conscript“ für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. In dem Spiel versetzen euch Team17 Digital und Entwickler Catchweight Studio in den Schützengräben des 1. Weltkrieges. Ihr übernehmt die Rolle eines französischen Soldaten, der nach seinem vermissten Bruder sucht, Vorräte sammelt und komplexe Rätsel löst.

„Es ist ein wahr gewordener Traum, dass CONSCRIPT endlich veröffentlicht wird“, sagt Jordan Mochi, Gründer und Solo-Entwickler von Catchweight Studio. „Ich habe mein Herzblut in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, das die harte Realität des Ersten Weltkriegs mit der Spannung und dem Nervenkitzel von Survival-Horror verbindet. Ich kann es kaum erwarten, zu hören, wie die Spieler auf das Spiel reagieren.“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung