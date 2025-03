Absolum – Neues Action-RPG von Dotemu und Guard Crush Games

Publisher und Co-Entwickler Dotemu (bekannt durch Streets of Rage 4 und Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge), gemeinsam mit den Mitentwicklern Guard Crush Games (Streets of Rage 4, Streets of Fury EX) und Supamonks, haben heute „Absolum“ angekündigt. Dieses Action-RPG im „Rogue ‚em up“-Stil wird 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen.

„Absolum“ kombiniert schnelle Arcade-Beat-‚em-up-Action mit tiefen Kämpfen und strategischen Elementen. Ihr könnt euch durch verschiedene, zufällig generierte Durchläufe kämpfen, bei denen ihr Quests erledigen, Items freischalten und die Fähigkeiten eurer Charaktere verbessern könnt. Ziel ist es, tief in die Kampfdynamik einzutauchen und mit ausgeklügelten Fähigkeitskombinationen die schwierigen Gegner und gefährlichen Bosse zu bezwingen.

Die Geschichte spielt in Talamh, einem Land, das vom Sonnenkönig Azra bedroht wird. Nach einem magischen Unglück hat Azra das Land unterjocht. Ihr kämpft als Teil einer Rebellengruppe, die von mystischen Mentoren unterstützt wird, um Azra zu stürzen. Zwei der spielbaren Charaktere sind die schwerbewaffnete Galandra und der zwergische Karl, der über schwere Rüstung und ein Gewehr verfügt.

Das Spiel bietet sowohl Solo- als auch Koop-Modi, in denen ihr mit einem Freund im lokalen oder Online-Coop gegen die Bedrohung kämpft. „Absolum“ wird mit einem Original-Soundtrack von Gareth Coker (bekannt aus Ori and the Will of the Wisps) untermalt. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Dafür aber einen ersten Trailer, der euch die Welt sowie die ersten, spielbaren Charaktere vorstellt.

Quelle: Pressemitteilung