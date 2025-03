Sand – Termin für den Start der Early Access-Phase

„Sand“ ist ein PVPVE Extraction-Shooter, den Publisher tinyBuild sowie Entwickler Hologryph und TowerHaus bereits nächsten Monat in die Early Access-Phase auf Steam schicken. Der genaue Startschuss ist der 03. April 2025. Dann können bis zu sechs Spielern durch die Dünen der offenen Welt wandern, die eigene Mech-Festung anpassen und gegen andere eiserne Bestien und ihre Mannschaften kämpfen.

Das Mech-Multiplayeractionspiel spielt in einer alternativhistorischen Diesel-Punk-Welt, auf dem zerstörten Planeten Sophie, auf dem eine ökologische Katastrophe die Ozeane verdampfen ließ. Alles, was übriggeblieben ist, sind die Menschen und ihre Trampler-Mechs, gigantische mechanische Fortbewegungsmittel, die Sophies weitläufiges Ödland durchqueren können. Allein oder in Teams durchstreifen die Menschen nun Sophies weitläufige Wüsten, suchen nach verborgenen Reichtümern und kämpfen um ihren Besitz.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Sand“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung