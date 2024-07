Visions of Mana – Demo-Version auf PC und Konsolen erschienen

Das Team von Square Enix bietet jetzt Spielern die Möglichkeit eine kostenlose Demo-Version von dem Action-RPG „Visions of Mana“ auszuprobieren. Die Demo steht auf PlayStation 4, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC (Microsoft Store und Steam) zum Download bereit.

In der Demo beginnen Spieler ihre Reise mitten in Kapitel 1, in einem Gebiet namens Kristallschnellen. Von dort aus erkunden sie andere Areale, wie die Fallow-Steppe und das Hafendorf Rhata. Wer sich eine Herausforderung wünscht, kann es mit dem Endboss des Kapitels aufnehmen, dem Riesenkraken. Die Gruppe von Abenteurern besteht aus Val, Carina und Morley, welche dazu einladen, mit den verschiedenen Wind- und Mond-Klassen zu experimentieren.

Der Inhalt der Demo wurde für ein vielseitigeres Spielerlebnis zusammengestellt. Daher können die Speicherdaten aus der Demo nicht auf die Vollversion übertragen werden. Wer über die Speicherdaten aus der Demo verfügt und „Visions of Mana“ erwirbt, erhält jedoch drei Waffen für Val – Gladius, Falx und Hornlanze – wenn man in der Vollversion ein neues Spiel startet und Kapitel 1 erreicht.

Die Waffen „Falx“ und „Hornlanze“ können ausgerüstet werden, sobald man Vals Klasse zur Wind-Klasse (Falx) und Mond-Klasse (Hornlanze) ändern kann. Die Waffe „Gladius“ kann ausgerüstet werden, sobald Val in Kapitel 1 spielbar ist. Diese Bonusgegenstände sind auch im normalen Spielverlauf erhältlich.

„Visions of Mana“ erscheint am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC. Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung