Creatures of Ava – Trailer zum bevorstehenden Release

Publisher 11 bit studios veröffentlicht in Zusammenarbeit mit den spanischen Entwicklern Inverge Studios und Chibig in der nächsten Woche das Action-Adventure „Creatures of Ava“. Das Spiel erscheint am 07. August für PC, Xbox Series X|S und im Game Pass. Zum bevorstehenden Launch veröffentlichten die Unternehmen einen neuen Trailer, der euch neue Einblicke in das Spiel bietet.

In dem Spiel erwartet euch eine Welt voller wilder Kreaturen. Einst waren es friedliche Wesen, doch nun sind sie von einer Infektion befallen, die sie aggressiv werden lässt. In der Rolle von Vic, einer 22-jährigen Naturforscherin, versucht ihr, die Welt und ihre Bewohner zusammen mit Tabitha, einer ruhigen und scharfsinnigen Forscherin, zu retten.

Vics Reise führt euch durch vier Biome, die voller Puzzles, neuer freischaltbarer Gebiete und Gelegenheiten zur Forschungsfotografie stecken. Die Verbesserung ihrer Ausrüstung und Fähigkeiten ist entscheidend, um den Planeten und seine Bewohner effektiver unterstützen zu können, wie die Entwickler mitteilten. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, von den mürrischen einheimischen Bewohnern, den Naam, magische Flötenmelodien zu erlernen, die euch dabei helfen, die vielfältigen Lebewesen von Ava zu zähmen.

