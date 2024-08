Witchfire – Neues Update, Steam-Version noch dieses Jahr

Im vergangenen Jahr startete der First-Person-Shooter „Witchfire“, das vom Entwickler The Astronauts stammt, in die Early Access-Phase. Veröffentlicht wurde das Spiel bislang nur für den PC – und zwar exklusiv über den Epic Games Store. Dieser Umstand soll sich jedoch schon bald ändern, wie die Entwickler Mitte der Woche bekannt gaben. Noch in diesem Jahr soll Witchfire auch auf Valves Distributionsplattform verfügbar sein. Einen konkreten Termin nannte man zwar noch nicht, jedoch könnte die Exklusivität nach einem Jahr enden. Daher könnte „Witchfire“ schon im nächsten Monat via Steam erscheinen.

Neues Update samt kosmischem Horror veröffentlicht

Mit dem neuesten Update „The Wailing Tower“ erhält das Spiel „Witchfire“ eine frische Dosis kosmischen Horrors. Das Update bringt unter anderem eine neue Raid-Karte mit sich. Mit den neuen „Arcana Power-Ups“ erhaltet ihr „Prophezeiungen“ und „Flüche“, die das Gameplay beeinflussen. Während Prophezeiungen euch nützliche Vorteile bieten, stellen Flüche eine zusätzliche Herausforderung dar. Des Weiteren lassen sich die Seelen gefallener Beutemacher herbeirufen. Diese Geisterwesen unterstützen euch in den Kämpfen gegen neue, mächtige Gegner.

Neben diesen Gameplay-Updates haben die Entwickler auch an der musikalischen Untermalung gearbeitet. Für die neuen Musikstücke zeichnen sich renommierte Komponisten wie Marcin Przybyłowicz, P.T. Adamczyk und Paweł Błaszczak verantwortlich, die bereits Musik für Spiele wie „The Witcher“, „Cyberpunk 2077“ und „Dead Island“ komponierten.

Die kompletten Patchnotes findet ihr auf der Webseite des Entwicklers The Astronauts.

Quelle: Pressemitteilung / The Astornauts