Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club – Demo noch vor dem Verkaufsstart

Mit „Emio“ kündigte Nintendo im vergangenen Juli ein neues Spiel an, das die „Famicom Detective Club“-Reihe erweitert. Das Spiel erscheint am 29. August 2024 für die Nintendo Switch. Wer sich vor dem Kauf ein eigenes Bild machen möchte, kann nächste Woche eine Demoversion herunterladen. Außerdem wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr unter den folgenden Links ansehen könnt.

Die Demo umfasst den Prolog sowie das erste Kapitel des Spiels. Zwei weitere Kapitel werden in den folgenden Tagen automatisch zur Demoversion hinzugefügt: Das zweite Kapitel erscheint am Morgen des 23. August und das dritte Kapitel am Morgen des 28. August, wie Nintendo mitteilte. Der Spielstand der Demo lässt sich zudem in die Vollversion übertragen.

In „Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club“ untersucht ihr den mysteriösen Tod eines Schülers, dessen Kopf in eine Papiertüte gesteckt wurde, auf der ein unheimlich grinsendes Gesicht abgebildet ist. Dieses Detail weckt Erinnerungen an ungelöste Mordfälle von vor 18 Jahren – und an Emio, den lächelnden Mann. Diese geheimnisvolle Gestalt aus einer urbanen Legende soll ihren Opfern angeblich „ein ewiges Lächeln“ hinterlassen.

Quelle: Pressemitteilung