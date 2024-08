Level Zero: Extraction – Overview-Trailer

Diese Woche ist der asymmetrische PvPvE-Extraktion-Shooter „Level Zero: Extraction“ in die Early Access-Phase auf PC (Steam) gegangen. Passend präsentierten Publisher tinyBuild und Entwicklerstudio DogHowl Games einen Trailer, der einen Überblick von dem Spiel bietet.

Der Multiplayer-Titel soll First-Person-Shooter-Gameplay mit Survival-Horror-Elementen kombinieren. Als Teams rivalisierender Söldner kämpft man um Beute – oder jagt als außerirdische Monster die Menschen aus dem Schatten heraus.

Level Zero: Extraction – Early-Access-Launch-Features

Zwei völlig einzigartige, teambasierte Gameplay-Stile. Man spielt als menschlicher Söldner, der um wertvolle Beute kämpft – oder als tödliches Alien-Monster mit überirdischen Fähigkeiten, das nur durch Licht getötet werden können.

Zwei von Sci-Fi-Horrorfilmen inspirierte Karten – „Forschungseinrichtung“ und „Höhlen von Turion“.

Intensive First-Person-Feuergefechte mit fesselndem Gunplay und Nahkampfmechanik

Eine große Auswahl an anpassbaren Waffen, hochmodernen Gadgets und todbringenden Alien-Fähigkeiten

Ein Händlersystem, in dem die Spieler Verträge abschließen, ihren Ruf verbessern und neue spannende Gegenstände freischalten können

Noch mehr Inhalte und Features in regelmäßigen Updates, die auf dem Feedback der Spieler basieren

„Dies ist ein sehr wichtiger Tag für unser kleines, aber äußerst leidenschaftliches Team. Wir sind gleichermaßen aufgeregt und gespannt und freuen uns, dass die Spieler und Spielerinnen Level Zero: Extraction endlich erleben können – nachdem wir jahrelang hart gearbeitet und unser ganzes Herzblut in dieses Projekt haben fließen lassen. Natürlich wäre dies ohne unsere Community nicht möglich. Ich möchte mich bei allen bedanken, die an unseren Betas und Playtests teilgenommen haben – euer Feedback war und ist von unschätzbarem Wert für uns. Heute verlässt also das Schiff den Hafen – und wir freuen uns darauf, Level Zero: Extraction auch während der Early-Access-Phase gemeinsam mit der Community weiterzuentwickeln“, erklärt Lex Pimenov, Game Director bei DogHowl Games.

Hier findet ihr „Level Zero: Extraction“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung