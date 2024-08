Final Fantasy XVI – Die PC-Version erscheint im September, Demo veröffentlicht

„Final Fantasy XVI“ wird auch für den PC erscheinen, wie Square Enix zu Beginn der Woche bekanntgab. Das Rollenspiel wurde im vergangenen Jahr exklusiv für Sonys PlayStation 5 veröffentlicht. Ab sofort kann „Final Fantasy XVI“ in der Standard Edition vorbestellt werden, die das Basisspiel enthält. Für diejenigen, die das volle Erlebnis möchten, gibt es zudem eine Complete Edition. Diese umfasst die DLC-Kapitel „Echoes of the Fallen“ und „The Rising Tide“ zu einem vergünstigten Preis. Zum Release können die DLCs jedoch auch einzeln oder über den „Final Fantasy XVI“-Erweiterungspass erworben werden.

Wer bereits jetzt einen Blick in die PC-Version werfen möchte, kann eine Demo-Version herunterladen, die auf den digitalen Distributionsplattformen von Valve und Epic Games verfügbar ist. Die Demo umfasst den Prolog des Spiels, und die Speicherdaten lassen sich in die Vollversion übertragen, wie Square Enix mitteilte. Zusätzlich bietet die Demo den Modus „Esper-Probe“, in dem weitere Kämpfe mit vielen Esper-Fertigkeiten bestritten werden können.

„Final Fantasy XVI“ entführt die Spieler in eine Welt, in der Esper mächtige und tödliche Kreaturen sind. Jede Esper wird von einem Dominus beherbergt – einer Person, die mit der Fähigkeit gesegnet ist, ihre gewaltige Macht herbeizurufen. Die Geschichte folgt Clive Rosfield, einem jungen Mann, der den Schwertkampf meistern möchte und zum Ersten Schild von Rosaria ernannt wurde. Mit diesem Titel wurde ihm auch der Schutz seines jüngeren Bruders Joshua übertragen, der der Dominus des Phönix ist. Unerwartete Ereignisse führen Clive auf einen dunklen und gefährlichen Pfad der Rache.

Die PC-Version von „Final Fantasy XVI“ erscheint am 17. September 2024.

