Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club – Launch-Trailer

Nachdem vor kurzem eine Demo-Version von „Emio – Der lächelnde Mann: Famicom Detective Club“ veröffentlicht wurde, folgt heute die offizielle Veröffentlichung der Vollversion auf Nintendo Switch. In dem interaktiven Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Detektiv-Assistenten und helfen der Polizei dabei, einen bizarren Mordfall zu lösen. Dabei gehen Spieler Hinweisen nach, befragen Zeugen und decken mögliche Verbindungen zu einer grausamen Tat aus der Vergangenheit auf.

In der Geschichte des Spiels wird ein junger Schüler unter mysteriösen umständen tot aufgefunden. Sein Kopf steckt in einer Papiertüte, auf die jemand ein unheimlich grinsendes Gesicht gezeichnet hat. Dieses verstörende Indiz erinnert an die Opfer von Emio, dem lächelnden Mann – dem Mörder aus einer urbanen Legende.

Hier findet ihr die Webseite zum Spiel: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung