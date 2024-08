Gundam Breaker 4 – Launch-Trailer

Heute veröffentlicht Bandai Namco Entertainment das Koop-Hack-&-Slash-Actionspiel „Gundam Breaker 4“ für PC (Steam), Nintendo Switch sowie PlayStation 4 und PlayStation 5. Passend gibt es den obligatorischen Launch-Trailer

Als angehende Gunpla-Hobbyisten können Spieler mit Teilen von über 250 ikonischen Mobile Suits aus der Geschichte des Franchise ihre eigenen Mechs bauen und ihre Kreationen anschließend auf einem virtuellen Schlachtfeld mit bis zu drei Mitspielenden im Multiplayer-Koop auf die Probe stellen.

In Missionen können Spieler Horden von feindlichen Mechs mit einer Vielzahl von Angriffen und Kombos ausschalten und so Teile von ihnen abbrechen, sie sammeln und dann für eigene Builds verwenden. Erstmals in der Geschichte der Reihe können zwei verschiedene Waffen gleichzeitig ausgerüstet werden, wodurch einzigartige Kombos möglich sind.

Weitere Features in Gundam Breaker 4

Individualisierbare Gunpla: Von Teilen über Farbe und Sticker bis hin zum Grad der Verwitterung

Online- und Offline-Missionen, in denen neue Teile, Fähigkeiten und In-game-Währung verdient werden kann

Diorama-Modus, in dem die Gunpla in Szene gesetzt werden können

Story-Modus, der komplett auf Englisch und Japanisch synchronisiert ist

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung