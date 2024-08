Sword Art Online: Fractured Daydream – Open Network Test und Trailer

Im September 2024 werden Spieler erstmals die Möglichkeit haben, das kommende Online-Koop-Actionspiel „Sword Art Online: Fractured Daydream“ auszuprobieren. Vom 21. bis zum 23. September 2024 veranstaltet Bandai Namco einen Open Network Test (ONT) auf PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Die ONT-Sessions sind wie folgt geplant:

21.09. (Samstag), 04:00 Uhr bis 22.09. (Sonntag), 04:00 Uhr

22.09. (Sonntag), 08:00 Uhr bis 23.09. (Montag), 05:00 Uhr

Im Rahmen des ONT können Spieler die virtuelle Welt erkunden und sich in Kämpfen mit bis zu 20 Mitspielern Feinden, wie dem Skull Reaper und dem Schwertgolem, stellen. Dabei schlüpfen Spieler in die Rollen der verschiedenen „Sword Art Online“-Charaktere. Alle, die das Spiel kaufen, können die im Network Test erhaltene Ausrüstung (Waffen und Zubehör) zum Release in die Vollversion übertragen.

Während des Open Network Tests können die Spieler je nach den Anforderungen ihrer Gruppe aus neun der 21 beliebten Charaktere des vollständigen Kaders auswählen:

Kämpfer: Kirito und Asuna, die mit ihren ausbalancierten DPS-Fähigkeiten vielseitig einsetzbar sind.

Tank: Agil, der sich auf provozierende Angriffe und Fähigkeiten spezialisiert hat, um Attacken auf sich zu lenken und seine Verbündeten zu schützen.

Schurke: Agor und LLENN, die mit ihrer Angriffsstärke und Agilität Feinde verwirren.

Magier: Oberon, der durch verschiedene Zauber Anomalien auf dem Schlachtfeld erzeugt.

Ranger: Sinon und Fukaziroh, die sich auf Fernangriffe spezialisieren.

Supporter: Leafa, die ihr Team mit magischen Buffs und Heilung unterstützt.

Die Webseite von „Sword Art Online: Fractured Daydream“ findet ihr hier: KLICK! Zum Schluss gibt es noch einen Trailer, der Yui zeigt, die Adoptivtochter von Kirito und Asuna.

Quelle: Pressemitteilung