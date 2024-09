The Eternal Life of Goldman – Gameplay-Video

Im Rahmen der gamescom 2024 präsentierten THQ Nordic und Entwickler Weappy Studio eine Gameplay-Demo von „The Eternal Life of Goldman“. Für alle, die nicht in Köln sein konnten, folgt jetzt ein Video dieser Demo.

In dem 2D-Plattformer-Abenteuer schlüpfen Spieler in die Rolle von Goldman, einem ungewöhnlichen Protagonisten, der sich in einem Land voller verdrehter Märchen und düsterer Folklore bewegt. Das Spiel soll eine Mischung aus herausfordernden Jump’n’Run-Sequenzen und Erkundungstouren bieten, bei denen eine Fülle von Fähigkeiten zum Einsatz kommt, verpackt in handgemalte 2D-Grafiken.

„The Eternal Life of Goldman“ soll für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen. Genauere Informationen über den Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Die offizielle Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Zudem ist der Titel bereits auf Steam zu finden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung