My Time At Evershine – Trailer und Ankündigung

Das Entwicklerstudio Pathea Games, bekannt für seine erfolgreichen Titel „My Time at Portia“ und „My Time at Sandrock“, hat mit „My Time at Evershine“ den neuesten Teil der „My Time“-Serie angekündigt. Auch dieses Mal erwartet euch eine Mischung aus Rollenspiel und gesellschaftlichem Aufbau.

Eine neue Rolle: Gouverneur statt Baumeister

Im Mittelpunkt von „My Time at Evershine“ steht eine neue, storybasierte Kampagne. Dieses Mal schlüpft ihr in die Rolle eines Gouverneurs und leitet eine Siedlung am Rande der Freien Städte. Doch das Leben in dieser abgelegenen Region ist alles andere als einfach, da das mächtige Duvos-Imperium in der Nähe lauert. Um eine erfolgreiche Stadt aufzubauen, müsst ihr Siedler anwerben, die Wildnis zähmen und die Infrastruktur der Stadt entwickeln. Im Gegensatz zu den Vorgängern wird die Handlung diesmal stark von der Bedrohung durch das Duvos-Imperium bestimmt.

Die Geschichte spielt drei Jahre nach den Ereignissen von „My Time at Sandrock“. Das Duvos-Imperium hat die Orzu-Ruinen besetzt, was zu Spannungen mit der benachbarten Region Ethea führt. Um dieser Bedrohung entgegenzuwirken, hat die Allianz der Freien Städte den Nordentwicklungsplan ins Leben gerufen, der die Besiedlung der nördlichen Eufaula-Region vorantreibt.

Verbesserte Grafik und Koop-Modus für bis zu vier Spieler

Neben der neuen Erzählung wird „My Time at Evershine“ bietet das Spiel eine komplett überarbeitete visuelle Darstellung. Die Umgebungen sind größer und vielfältiger, die Charaktermodelle realistischer, und die Animationen basieren auf Motion-Capture-Technologie, um eine lebendigere Welt zu schaffen. Zum ersten Mal in der Serie können bis zu vier Spieler die Kampagne gemeinsam erleben. Der Gastgeber kontrolliert den Fortschritt der Hauptstory, während alle Spieler Ressourcen und Geld teilen und so gemeinsam am Aufbau der Stadt arbeiten.

Der Gesellschaftsaufbau spielt in „My Time at Evershine“ eine zentrale Rolle. Als Gouverneur könnt ihr nicht nur Gebäude errichten, sondern auch NPCs rekrutieren und anpassen, die die täglichen Aufgaben wie Bauarbeiten und Ressourcensammlung übernehmen. Darüber hinaus plant Pathea Games, acht bis zehn Charaktere in die Handlung einzubauen, mit denen ihr Beziehungen aufbauen könnt.

Kickstarter-Kampagne startet im September

„My Time at Evershine“ befindet sich derzeit in einer frühen Entwicklungsphase. Am 24. September soll eine Kickstarter-Kampagne starten, um die Entwicklung dieses ehrgeizigen Projekts zu unterstützen. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es noch nicht. Geplant ist eine Veröffentlichung für PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und, laut Pathea Games, für zukünftige Nintendo-Plattformen.

Quelle: Pressemitteilung