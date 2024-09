Citadelum – Release-Termin und Trailer

Bei „Citadelum“ handelt es sich um eine Städtebausimulation, die sich auf Städtebau, Erkundung, Handel und Schlachten konzentriert. Entwickler Abylight Barcelona präsentierte jetzt einen neuen Trailer zum Spiel und verriet gleichzeitig das Veröffentlichungsdatum. So wird „Citadelum“ am 17. Oktober 2024 für PC via Steam erscheinen.

Wer bis dahin nicht warten möchte, der findet auf Steam eine Demo-Version (Prologue), welche die ersten beiden Kapitel umfasst. Die Vollversion selbst umfasst eine Kampagne mit 10 historischen Levels, einem Sandbox-Modus, einem Battle-Modus und einem vollständigen Editor, mit dem Spieler neue Städte, Gebiete und vollständige Kampagnen erstellen und teilen können.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel sowie die Demo auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung