Dynasty Warriors: Origins – Der Release-Termin steht fest, neuer Trailer

Das 1-gegen-1000-Actionspiel „Dynasty Warriors: Origins“ befindet sich derzeit noch für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung. Dies wird sich jedoch in wenigen Monaten ändern, wenn Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Omega Force die Vollversion veröffentlichen. Wie jetzt die Verantwortlichen mitteilten, ist am 17. Januar 2025 soweit und das Spiel erscheint für die genannten Plattformen erscheinen.

Die Geschichte von „Dynasty Warriors: Origins“ spielt zu Beginn einer Ära großer Umbrüche in den Drei Königreichen. Der namenlose Protagonist, ein reisender Kampfkünstler mit Gedächtnisverlust, gerät in einen gewaltigen Konflikt. Im Verlauf des Spiels trifft man verschiedene Entscheidungen, die sich auf die Drei Königreiche auswirken, wobei ein verborgenes Geheimnis des Helden eine zentrale Rolle spielt.

Quelle: Pressemitteilung