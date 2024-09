Fantasian Neo Dimension – Release-Termin und Trailer

Im Rahmen der „PlayStation State of Play“ gab Square Enix zusammen mit Hironobu Sakaguchi, dem Produzenten von „Fantasian Neo Dimension“ und Erfinder der „Final Fantasy“-Reihe, den offiziellen Release-Termin des Spiels bekannt. So findet die Veröffentlichung am 5. Dezember 2024 physisch und digital für Nintendo Switch und PlayStation 5 sowie digital für PlayStation 4, Xbox Series X/S und PC (Steam) statt.

Bei „Fantasian Neo Dimension“ handelt es sich um eine erweiterte Version des 2021 für Apple Arcade erschienen „Fantasian“. Das RPG bietet neue Features, darunter englische und japanische Sprachausgabe sowie eine zusätzliche Schwierigkeitsstufe. Die PS5-, Xbox Series X- und Steam-Versionen des Spiels unterstützen außerdem eine Auflösung von 4K.

In dem Spiel schlüpfen Spieler in die Rolle von Leo, der sich auf die Reise begibt, um seine Erinnerungen zu finden und die Welt vor einer ungewöhnlichen mechanischen Infektion zu retten. Spieler erleben eine Interpretation des rundenbasierten Kampfsystems mit einer Fülle an Mechaniken und strategischem Kampf, der die klassische RPG-Formel auffrischen soll. Es gilt ein mehrdimensionales Universum zu erkunden, das vor einer Kulisse aus über 150 von Hand gefertigten Dioramen zum Leben erwacht.

Die Webseite des Spiels, welches von der USK ab 12 Jahren freigegeben wurde, findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung