Landwirtschafts-Simulator 25 – TGS-Trailer zeigt Asien-Map

Im Rahmen der Tokio Game Show präsentierte GIANTS Software einen weiteren Trailer von dem „Landwirtschafts-Simulator 25“. Zu sehen ist die erste asiatische Karte der Simulationsreihe, die zusätzlich zu den nordamerikanischen und europäischen Maps im Spiel vorhanden sein wird.

Die Karte trägt den Titel Hutan Pantai und bietet den virtuellen Farmern eine völlig neue Farmumgebung. Mit zwei Reissorten, speziellen Geräten für den Anbau und die Ernte sowie Wasserbüffeln, die durch die Gehege streifen, ist die neu vorgestellte Map die ideale Spielwiese, um die neue Farmtechnologie im Spiel zu präsentieren.

In Hutan Pantai treffen traditionelle Umwelteinflüsse auf moderne Technologie: Landwirte erkunden einen belebten Hafen mit Blick auf das Meer, genießen eine Bergkulisse mit schneebedeckten Gipfeln in der Ferne oder fahren auf kurvenreichen Straßen, die von einer Stadt mit hohen Gebäuden zu einem kleinen Dorf oder zu einem abgelegenen Tempel führen, wo Sammlerstücke gehortet werden.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, die Marke Farming Simulator auf dem asiatischen Markt wachsen zu sehen“, sagt Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. „SEGA als zuverlässigen, vorausschauenden Partner und etablierte Institution in diesem wichtigen Markt an Bord zu haben, begeistert uns. Genauso begeistert wie unsere Fans auf der ganzen Welt, die darauf warten, mit Landwirtschafts-Simulator 25 in die asiatische Landwirtschaft einzutauchen.“

„Landwirtschafts-Simulator 25“ erscheint am 12. November 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Händlern möglich. astragon Entertainment ist erneut Distributionspartner in Deutschland. Alle physischen Versionen beinhalten das „MacDon Pack“ als Bonus. Die Day One Edition ist exklusiv bei Amazon in Deutschland erhältlich und enthält zusätzlich den Mähdrescher New Holland CR11 Gold Edition. Ausschließlich für PC erscheint auch eine Collector’s Edition.

Die Webseite zur Reihe findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen über das Spiel sowie die Collector’s Edition gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung