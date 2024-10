Sword Art Online: Fractured Daydream – Launch-Trailer

Heute erscheint das Live-Service-Multiplayer-Adventure „Sword Art Online: Fractured Daydream“ für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zur Feier der Veröffentlichung präsentierte Bandai Namco Entertainment Europe den obligatorischen Launch-Trailer.

Das Spiel ist in folgenden Editionen erhältlich:

Standard Edition

Digitale Deluxe Edition mit Charakterpass Vol. 1, der Zugang zu DLC 1 und 2 zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum bietet, sowie einem exklusiven Stempelset und einem Prismaherz-Kostümset

Digitale Premium Edition mit Character Pass Vol.1, der Zugang zu DLC 1 und 2 zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum bietet, zusammen mit einem exklusiven Stempelset, digitalem Artbook und Soundtrack, einem Minispiel, Prismaherz-Kostümset und dem Wild Joker Dress

„Sword Art Online: Fractured Daydream“ beinhaltet eine Geschichte mit bekannten Charakteren wie Asuna, Kirito und Leafa und bietet ein plattformübergreifendes Koop-Erlebnis. Im Einzelspieler-Offline-Modus können die Spieler die Geschichte noch einmal erleben, indem sie sich den Feinden stellen und sich auf ihre eigene Reise begeben, um die durch Galaxias Ausbruch verursachte Zeitlinie zu reparieren.

Im Online-Modus können sich Spieler zu Gruppen von bis zu 20 Spielern zusammenschließen, um Koop-Quests, Boss Raids und Free Roams zu spielen. In Koop-Quests müssen sie Missionen erledigen und am Ende einen Boss herausfordern. In Boss Raids kämpfen die Spieler gegen einen riesigen Bossgegner, der Kooperation und Strategie erfordert, um den Sieg zu erringen. In Free Roams können die Spieler frei erkunden und andere Online-Spieler treffen.

Die Webseite von „Sword Art Online: Fractured Daydream“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung