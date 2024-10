Im Rahmen des heutigen „Monster Hunter Wilds“-Showcases von Capcom enthüllte Producer Ryozo Tsujimoto spannende Neuigkeiten zum kommenden Action-Adventure. Neben neuen Gameplay-Einblicken präsentierte er Details zum mysteriösen „Schwarze Flamme“-Monster und dem Handwerksdorf Azuz. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass nächste Woche eine Open Beta starten wird.

Das Ölquellbecken

Das im Showcase vorgestellte neue Ökosystem, das Ölquellbecken, ist eine einzigartige Landschaft, die von sprudelnden Ölquellen geprägt wird, die während des Wetterphänomens der „Feuerschwemme“ in Flammen aufgehen. Zu den neu entdeckten Kreaturen gehört der Kampfwyvern Rompopolo, der giftiges Gas freisetzt und den mit Öl bedeckten Boden in eine tödliche Falle verwandelt. Doch Rompopolo ist nicht der einzige gefährliche Bewohner der Region. Auch Ajarakan, eine rotglühende Bestie, streift durch das Gebiet. Ihre Panzerung erhitzt sich bei Bewegung und macht sie zu einem beeindruckenden Gegner.

Mitten in dieser gefährlichen Umgebung liegt das Handwerksdorf Azuz, das um eine massive Schmiede errichtet wurde. Die Dorfbewohner kämpfen täglich ums Überleben, während tief in den Ölquellen ein geheimnisvolles Monster lauert, das als „Die Schwarze Flamme“ gefürchtet wird – eine Kreatur, die bisher nur aus Legenden bekannt ist.

Open Beta und exklusive Boni

Alle angehenden Jäger haben die Möglichkeit, Monster Hunter Wilds erstmals in einer Open Beta vom 1. bis 4. November auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam zu spielen. Dabei wird Crossplay zwischen allen Plattformen unterstützt. PlayStation Plus-Abonnenten können sich zudem ab dem 29. Oktober exklusiven Frühzugang sichern.

Teilnehmer der Beta erhalten als Belohnung einen speziellen Bonus-Anhänger, mit dem sie ihre Waffen oder ihr Reittier personalisieren können, sowie ein Objektpaket, das in der Vollversion genutzt werden kann. Die Beta bietet zudem das vollständige Charaktererstellungstool, dessen Daten in die Vollversion übernommen werden können, eine Story-Demo sowie die Möglichkeit, den Alpha eines Doshaguma-Rudels in der frei erkundbaren Windebene zu jagen.

In der Story-Demo können die Spieler die Eröffnungsszene des Spiels und ein Tutorial erleben, in dem sie gegen das Monster Chatacabra antreten.