Path of Exile 2 – Trailer zum nahenden Early Access-Start

Nächsten Monat (06. Dezember 2024) schicken die Entwickler von Grinding Gear Games ihr Action-RPG „Path of Exile 2“ in die Early Access-Phase. Kommenden Donnerstag, dem 21. November 2024 um 21 Uhr, findet ein Live-Stream auf Twitch (Path of Exile-Kanal) statt, wo das Team die Acts, Klassen, das Endgame und weitere Inhalte vorstellen wird.

„Path of Exile 2“ ist ein Free-to-Play Action-RPG und bietet einen Koop-Modus für bis zu sechs Spieler. Die Geschichte spielt auf dem dunklen Kontinent Wraeclast, mehrere Jahre nach der ursprünglichen Geschichte in „Path of Exile“. Eine finstere Bedrohung, die lange Zeit als vernichtet galt, hat begonnen, sich am Rande der Zivilisation auszubreiten, die Menschen in den Wahnsinn zu treiben und das Land mit Verderbtheit zu befallen.

„PoE2“ enthält eine vollständig neue Kampagne bestehend aus sechs Akten, 100 verschiedenen Umgebungen, 600 Monstern und 100 Bossen. Das Spiel erscheint auf PC (Steam und EGS), macOS, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung