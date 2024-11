Rue Valley – Neuer Trailer, Alpha-Test läuft

Das narrative RPG „Rue Valley“ entsteht derzeit bei den Entwicklern von Emotion Spark Studios. Erstmals angekündigt wurde das Spiel im vergangenen August. Bis zur Veröffentlichung wird jedoch noch einige Zeit vergehen, da der Release voraussichtlich erst im nächsten Jahr erfolgt. Wer schon jetzt einen Blick auf das ambitionierte Projekt werfen möchte, hat nun die Gelegenheit dazu.

Der Publisher Owlcat Games gab bekannt, dass aktuell eine offene Alpha-Phase läuft. Der Playtest von „Rue Valley“ bietet einen tiefen Einblick in die verschiedenen Handlungsstränge des Protagonisten, die von der Persönlichkeit beeinflusst werden, die ihr eurem Charakter verleiht. Eine mysteriöse Anomalie hat das Gebiet rund um das Rue Valley Motel in einer Zeitschleife gefangen. Innerhalb dieser Schleife befindet sich der noch namenlose Hauptcharakter, der das Rätsel um die Ursache der Zeitschleife lösen muss.

Begleitend dazu wurde ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt unter anderem den einzigartigen Grafikstil, der von Filmen wie Spider-Man: Into the Spider-Verse und dem Spiel Disco Elysium inspiriert wurde. Der Playtest wird über Valves Distributionsplattform Steam abgehalten. Anmelden könnt ihr euch für den Test via diesem Link.

