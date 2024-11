Dynasty Warriors: Origins – Demo für PC und Konsolen, neues Video

Koei Tecmo Europe und Entwickerstudio Omega Force haben jetzt eine kostenlose Demo-Version von „Dynasty Warriors: Origins“ angekündigt. Diese wird ab dem 22. November 2024 auf PC (Steam), PlayStation 5 und Xbox Series X/S zum Download bereitstehen.

In der kostenlosen Demo des Spiels können die Spieler die „Schlacht am Sishui-Tor“ erleben. An der Seite von legendären Figuren aus den drei Königreichen wie Cao Cao, Sun Jian und Liu Bei werden sich die Spieler durch massive gegnerische Streitkräfte kämpfen und mächtige Generäle auf dem Schlachtfeld bekämpfen.

Das 1-gegen-1000-Actionspiel „Dynasty Warriors: Origins“erscheint am 17. Januar 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite von dem Titel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr hier bei uns: KLICK!

Um die Wartezeit bis zum Release zu verkürzen, können sich interessierte Spieler das neue Video anschauen, das sich rund um die Gameplay-Features dreht:

Quelle: Pressemitteilung