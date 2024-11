Toads of the Bayou – Trailer zur Veröffentlichung

Entwickler La Grange und Publisher Fireshine Games haben heute das rundenbasierte Roguelike-Strategie-Spiel „Toads of the Bayou“ für den PC veröffentlicht. Passend dazu gibt es den obligatorischen Launch-Trailer, der euch einen stimmungsvollen Einblick in das Spiel bietet.

In „Toads of the Bayou“ übernehmt ihr die Kontrolle über drei einzigartige Kröten, die jeweils über individuelle Fähigkeiten und Eigenschaften verfügen. Gemeinsam tretet ihr gegen die finsteren Schergen des Totengeistes Baron Samedi an, um im verfluchten Bayou eine neue Heimat zu errichten. Dabei gilt es, ein mächtiges Deck aus über 50 einzigartigen Karten zusammenzustellen. Durch die Kombination taktischer Bewegungskarten mit Kampfkarten könnt ihr eure Gegner in den grid-basierten Kämpfen überlisten und euch einen Vorteil verschaffen.

Das Spiel verbindet strategische Kämpfe mit Elementen des Siedlungsmanagements. So könnt ihr eure Garnison, die Hexenhütte und weitere Gebäude ausbauen, um neue Verbündete zu gewinnen und zusätzliche Karten freizuschalten. Dank der Vielfalt an Karten und Optionen verläuft jeder Spieldurchlauf anders, was für Abwechslung und Wiederspielwert sorgt.

Wer „Toads of the Bayou“ vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann eine Demo-Version über Steam herunterladen.

Quelle: Pressemitteilung