Jötunnslayer: Hordes of Hel – Termin für Early Access und neuer Trailer

„Jötunnslayer: Hordes of Hel“ ist ein Roguelike-Horde-Survival-Spiel von Games Farm und Entwicklerstudio Grindstone. Im Zuge der Golden Joystick Awards verrieten die Verantwortlichen, dass das Spiel am 21. Januar 2025 in die Early Access-Phase (Steam und EGS) geht.

In „Jötunnslayer: Hordes of Hel“ finden sich Spieler in der dunklen Wikinger-Unterwelt Helheim wieder und versuchen dieser zu entkommen. Es gilt Wellen von Gegnern zu überstehen und den Endboss zu besiegen. Bei jedem Durchlauf können Missionen erfüllt werden, um Belohnungen und die Gunst der nordischen Götter zu erlangen. Durch ein Meta-Fortschrittssystem lassen sich die vier spielbaren Klassen (Beserker, Seeress, Revenant und Flammenschwester) verbessern.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung