Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog kündigt neues Sci-Fi-Abenteuer an

Nach monatelangem Rätselraten hat Naughty Dog, das Studio hinter Spielereihen wie „The Last of Us“ und „Uncharted“, endlich sein neues Spiel enthüllt: „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Das Sci-Fi-Abenteuer befindet sich seit 2020 in Entwicklung und wird exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen.

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Jordan A. Mun, einer gefährlichen Kopfgeldjägerin, die auf dem mysteriösen Planeten Sempiria strandet. Dieser Planet hat seit Hunderten von Jahren den Kontakt zur Außenwelt verloren, und niemand, der ihn zu erforschen versuchte, kehrte je zurück. Jordan muss ihre Fähigkeiten und ihren Verstand einsetzen, um das scheinbar Unmögliche zu schaffen: als erste Person seit über 600 Jahren Sempiria zu verlassen. Laut Studioleiter Neil Druckmann handelt es sich um das „tiefgründigste Gameplay“ in der Geschichte des Studios.

Die Hauptfigur Jordan wird von der Schauspielerin Tati Gabrielle verkörpert, die in der zweiten Staffel der Fernsehserie „The Last of Us“ die Rolle von Nora einnimmt. Zudem sorgen Musiker Trent Reznor und Atticus Ross für die musikalische Untermalung.

Wann „Intergalactic: The Heretic Prophet“ erscheint, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Quelle: PlayStation Blog