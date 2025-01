The Blood of Dawnwalker – Erster Trailer und kurze Gameplay-Einblicke

Das Entwicklungsstudio Rebel Wolves, unter anderem bekannt durch die Mitwirkung von „The Witcher 3: Wild Hunt“-Director Konrad Tomaszkiewicz, hat in einem Livestream einen ersten Einblick in sein kommendes Action-RPG „The Blood of Dawnwalker“ gewährt. Bandai Namco Entertainment fungiert dabei als Publisher.

In „The Blood of Dawnwalker“ schlüpft ihr in die Rolle von Coen, einem jungen Mann, der zum sogenannten Dawnwalker wird – einer Kreatur, die weder vollständig Mensch noch Vampir ist. Laut den Entwicklern habt ihr nur 30 Tage und Nächte Zeit, um Coens Familie zu retten oder Rache an den Verantwortlichen seines Schicksals zu üben. Als Dawnwalker verfügt Coen je nach Tageszeit über unterschiedliche Fähigkeiten, die das Gameplay entscheidend prägen.

„Wir wollten ein Gefühl der Dringlichkeit in ein Open-World-Spiel einbauen“, erklärt Game Director Konrad Tomaszkiewicz. „Zeit ist eine Ressource, und mit jedem Tag verändern sich die verfügbaren Möglichkeiten. Diese Dynamik macht jeden Spieldurchlauf einzigartig.“

Die offene Welt von The Blood of Dawnwalker wird als „narrativer Sandkasten“ beschrieben, in dem es keine klaren Trennlinien zwischen Haupt- und Nebenquests gibt. Die Handlung versetzt euch in ein alternatives 14. Jahrhundert, in dem Vampire die Herrschaft über Europa an sich reißen.

Opening und erstes Gameplay

Der erste Trailer, den ihr unten ansehen könnt, zeigt Coen, seine Schwester Lunka und die Vampirgruppe um Lord Brencis zwei Jahre vor den Hauptereignissen des Spiels. Diese Eröffnungsszene gibt einen Vorgeschmack auf die vielschichtigen Beziehungen und moralischen Dilemmata, die die Spielwelt prägen. Zum Ende des Videos gibt es außerdem einen ersten Blick auf das Gameplay von „The Blood of Dawnwalker“. Die gezeigten Szenen stammen aus der Alpha-Version des Spiels.

„The Blood of Dawnwalker“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Im Sommer möchten die Entwickler detaillierte Einblicke in das Gameplay gewähren und weitere Details zum Projekt enthüllen.

Quelle: Pressemitteilung