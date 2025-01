Path of Exile 2 – Video zum Patch 0.1.1

In dem neuen Video informieren uns Grinding Gear Games und Game Director Jonathan Rogers über die Änderungen in dem Action-RPG „Path of Exile 2“, die mit dem Patch 0.1.1 vorgenommen werden. Unter anderem enthält der Patch neue Turmkarten für das Endspiel, Kontrollpunkte für Kartenbereiche, Wiederbelebungsversuche für den Richter der Asche sowie Änderungen an Monstern, andere Änderungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen.

Hier findet ihr die kompletten Patch-Notes von Version 0.1.1: KLICK!

„Path of Exile 2“ befindet sich derzeit in der Early Access-Phase. Wie der Vorgänger, wird das Spiel zum Free-to-Play, wenn die Vollversion verfügbar wird. Die Geschichte spielt auf dem dunklen Kontinent Wraeclast, mehrere Jahre nach der ursprünglichen Geschichte in „Path of Exile“. Eine finstere Bedrohung, die lange Zeit als vernichtet galt, hat begonnen, sich am Rande der Zivilisation auszubreiten, die Menschen in den Wahnsinn zu treiben und das Land mit Verderbtheit zu befallen.

Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung